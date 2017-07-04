Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Partileri Bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nda tarafların öneri paketi sunması sonrasında Crans Montana’da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcilerini bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nda tarafların öneri paketi sunması sonrasında Crans Montana’da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcilerini bilgilendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Kudret Akay ve UBP temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.