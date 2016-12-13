Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti liderlerini Cenevre’ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önce sözlü olarak davet ettiği Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderlerini, bugün resmi bir yazı ile Cenevre’ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önce sözlü olarak davet ettiği Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderlerini,

bugün resmi bir yazı ile Cenevre’ye davet etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e yazılı davet gönderdi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, parti genel başkanlarına gönderdiği davet mektubunda, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Kıbrıs’ın geleceğini ve Kıbrıs Türk toplumunun kaderini yakından ilgilendiren zirve ve 5’li konferansın önemine işaret etti.



Müzakerelerin oldukça önemli bir aşamaya geldiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun tüm kesimlerinin Cenevre’de olabildiğince geniş bir katılımla temsil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Siyasi partilerimizin liderlerinin Cenevre’de benimle birlikte yer almalarının son derece yararlı olacağını değerlendiriyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti liderlerini, partileri adına kendine eşlik etmeleri için Cenevre’ye davet etti.