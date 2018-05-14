"Cumhurbaşkanı Akıncı: “Silahsız İnsanları Hunharca Katleden İsrail’i Şiddetle Kınıyorum“



“ABD YÖNETİMİNİ ÇATIŞMALARI KÖRÜKLEYEN BU TAVIRDAN VAZGEÇEREK, İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞINA KATKIDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM”



Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınayarak, ABD yönetimini çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek, İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medyadan, Kudüs konusunda İsrail’i kınayan açıklama yaptı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:



“ABD yönetimi tüm dünyanın olumsuz tepkisine rağmen Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya koymuştur. Bölge barışı ve istikrarına yeni bir darbe anlamındaki bu karar daha şimdiden onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olmuştur.

Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum. ABD yönetimini çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek, İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet ediyorum.”

