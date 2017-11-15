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15 Kasım 2017 Çarşamba 20:55

CUMHURBAŞKANI AKINCI RESEPSİYON VERDİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI RESEPSİYON VERDİ
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CUMHURBAŞKANI AKINCI RESEPSİYON VERDİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü vesilesiyle resepsiyon verdi.



Lefkoşa'da Golden Tulip Otel'de yer alan resepsiyona; Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum kuruluş dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile yaptığı tebrik kabulünün ardından konuklarla sohbet etti.








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