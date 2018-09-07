Cumhurbaşkanı Akıncı, Plastik Rekonstrüktif Derneği’nin Resepsiyonuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Derneği’nin 6-9 Eylül tarihleri arasında Girne'de düzenlediği 14'üncü Ulusal Kongresi’nin dün akşam Bellapais Manastırı’nda yer alan açılış kokteyline katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, açılış kokteylinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Derneği Başkanı Derviş Akbilen, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Akın Yücel, Kongre Başkanları Operatör Doktor Mithat Ulay ve Profesör Doktor İbrahim Ergel ile kongre katılımcıları yer aldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, kongrenin gerçekleşmesine katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

