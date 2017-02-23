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23 Şubat 2017 Perşembe 11:21

Cumhurbaşkanı Akıncı Pazartesi Günü İslamabad’a Gidecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı Pazartesi Günü İslamabad'a Gidecek
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AKINCI, 13. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVE TOPLANTISI İÇİN İSLAMABAD’A GİDECEK

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, 27 Şubat Pazartesi günü Pakistan’a gidecek ve 3 Mart Cuma günü adaya dönecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş yer alacak.

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