Cumhurbaşkanı Akıncı Pazartesi Günü İslamabad’a Gidecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, 27 Şubat Pazartesi günü Pakistan’a gidecek ve 3 Mart Cuma günü adaya dönecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.