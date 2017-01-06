CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÖZELLEŞTİRME (DEĞİŞİKLİK) YASASI’NI ONAYLADI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Özelleştirme (Değişiklik) Yasası'nı onayladı.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı bugün kabul ederek görüştüğü Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Meclis'te temsil edilen ana muhalefet ve muhalefet parti başkanları ile Cenevre müzakereleri yanında Cumhuriyet Meclisi'nde onaylanan Özelleştirme (Değişiklik) Yasası'nı da ele alarak istişare etti.Cumhurbaşkanı Akıncı mecliste temsil edilen partilerin başkanları ile istişaresinin ardından Özelleştirme (Değişiklik) Yasası'nı ResmiGazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmek üzere imzalayarak onayladı.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 27 Aralık’ta onaylanan yasa, kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenliyor.