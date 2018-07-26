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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Orman Dairesi’nin Uyarıları Ciddiyetle Uygulanmalı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, artan orman yangını tehlikesine karşı Orman Dairesi’nin uyarılarının ciddiye alınması konusunda yurttaşları uyardı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamada, “1995 yılında Beşparmak Dağları’nda yaşanan büyük yangından da acı bir tecrübe edinen bir toplum olarak, içinden geçmekte olduğumuz sıcak günlerde artan yangın tehlikesine karşı, Orman Dairesi’nin uyarılarının ciddiye alınmasını tüm yurttaşlarımızdan rica ediyorum.

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Orman Dairesi’nin Uyarıları Ciddiyetle Uygulanmalı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, artan orman yangını tehlikesine karşı Orman Dairesi’nin uyarılarının ciddiye alınması konusunda yurttaşları uyardı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamada, “1995 yılında Beşparmak Dağları’nda yaşanan büyük yangından da acı bir tecrübe edinen bir toplum olarak, içinden geçmekte olduğumuz sıcak günlerde artan yangın tehlikesine karşı, Orman Dairesi’nin uyarılarının ciddiye alınmasını tüm yurttaşlarımızdan rica ediyorum.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:22
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Orman Dairesi’nin Uyarıları Ciddiyetle Uygulanmalı”


 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, artan orman yangını tehlikesine karşı Orman Dairesi’nin uyarılarının ciddiye alınması konusunda yurttaşları uyardı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamada, “1995 yılında Beşparmak Dağları’nda yaşanan büyük yangından da acı bir tecrübe edinen bir toplum olarak, içinden geçmekte olduğumuz sıcak günlerde artan yangın tehlikesine karşı, Orman Dairesi’nin uyarılarının ciddiye alınmasını tüm yurttaşlarımızdan rica ediyorum. Bu mevsimde özellikle piknik alanlarında ateş yakılmaması konusundaki tedbire herkesin mutlaka uymasını, görevlilerin de denetimlerini eksiksiz yerine getirmesi zorunludur. Küçük bir ihmalin büyük felaketler doğurmaması için sorumlulukla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle Yunan halkının acılarını paylaştığını dile getiren Akıncı, ““Yunanistan’da yaşanan büyük yangın felaketi ve 80’den fazla kişinin yaşamını yitirmesi, yüzlerce kişinin yaralanması nedeniyle hepimiz derinden üzüldük. Bu trajedi nedeniyle Yunan halkının acısını bir kez daha hem şahsen hem de Kıbrıs Türk halkı adına paylaştığımızı yeniden ifade etmek isterim” dedi.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 15:49
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