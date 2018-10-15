Cumhurbaşkanı Akıncı, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MÜSİAD heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Zabitoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Görüşmede, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 17.MÜSİAD EXPO FUARI hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi veren Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Asya, Avrupa, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden iş insanı ve katılımcıların yer alacağı fuara davet etti.