Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101436
ALTIN
180.102
DOLAR
4.2645
STERLİN
5.7953
EURO
5.0655
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
DENKTAŞ: “BUGÜN ARTIK DÜĞMEYE BASMIŞ...
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Eroğlu resmen aday
EROĞLU RESMEN ADAY
Kılıç'ın ölüm sebebi belli oldu
KILIÇ'IN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
banner256
Flaş Haber
Eroğlu resmen aday
Kapat

Cumhurbaşkanı Akıncı, Müşavirlikle İlgili Düzenlemeleri İçeren Yasayı İmzaladığını Açıkladı!

AKINCI’NIN HÜKÜMETLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Müşavirlikle İlgili Düzenlemeleri İçeren Yasayı İmzaladığını Açıkladı!

AKINCI’NIN HÜKÜMETLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
Cumhurbaşkanı Akıncı, Müşavirlikle İlgili Düzenlemeleri İçeren Yasayı İmzaladığını Açıkladı!

AKINCI’NIN HÜKÜMETLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasayı imzaladığını açıkladı. Akıncı, “Başsavcılık, yasanın bu haliyle bir engel taşımadığı yönünde görüş verdi” dedi.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşmesi 12.30’da sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeden sonra başbakan ve bakanlar açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasayı onayladığına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Akıncı, Yedidalga’daki doğal afet ve yurt dışı temsilciliklerine yapılacak atamalar konularının da bugünkü toplantıda ele alındığını belirtti.

Son Güncelleme: 09.05.2018 14:07
Anahtar Kelimeler:
AkıncıMÜŞAVİRLİKYASAYIİMZALADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ 2018 güzellik yarışması, Bahar Şenliklerine güzellik kattı
GAÜ 2018 güzellik yarışması, Bahar Şenliklerine güzellik kattı
DAÜ Turizm Fakültesi şef Tom Aıkens'i ağırladı
DAÜ Turizm Fakültesi şef Tom Aıkens'i ağırladı
Haksen Hükümetten Beklentilerini Dile Getirdi
Haksen Hükümetten Beklentilerini Dile Getirdi
Erhürman, üç gazetecinin saldırıya uğramasını kınadı
Erhürman, üç gazetecinin saldırıya uğramasını kınadı
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
LBO Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirildi
LBO Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirildi
10-16 Mayıs Engelliler Haftası...
10-16 Mayıs Engelliler Haftası...
KKTC, “9.Ekoloji İzmir Fuarı”nda İlk Kez Stant Açtı!
KKTC, “9.Ekoloji İzmir Fuarı”nda İlk Kez Stant Açtı!
Yayla Atatürk Büstü Yenilendi…Açılışı Cuma Günü Yapılacak!
Yayla Atatürk Büstü Yenilendi…Açılışı Cuma Günü Yapılacak!
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim