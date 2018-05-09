Cumhurbaşkanı Akıncı, Müşavirlikle İlgili Düzenlemeleri İçeren Yasayı İmzaladığını Açıkladı!

AKINCI’NIN HÜKÜMETLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasayı imzaladığını açıkladı. Akıncı, “Başsavcılık, yasanın bu haliyle bir engel taşımadığı yönünde görüş verdi” dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren yasayı onayladığına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Akıncı, Yedidalga’daki doğal afet ve yurt dışı temsilciliklerine yapılacak atamalar konularının da bugünkü toplantıda ele alındığını belirtti.