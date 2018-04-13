CUMHURBAŞKANI AKINCI MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERİN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Nisan’daki liderler yemeği öncesinde bugün, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı 10.40’da başladı.



Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.



Toplantıya Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nden herhangi biri katılmadı.