Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis’te Temsil Edilen Muhalefet Partilerine Bilgi Veriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerine bilgi veriyor.

Akıncı, saat 10.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile iki partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Bu arada, görüşmeye katılmayan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamayacağı bilgisi verdiği belirtildi.

