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Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te Temsil Edilen Muhalefet Partilerine Bilgi Verdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te Temsil Edilen Muhalefet Partilerine Bilgi Verdi

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te Temsil Edilen Muhalefet Partilerine Bilgi Verdi

UBP GENEL SEKRETERİ OĞUZ: “KONU BAŞLIKLARIYLA BELİRGİN BİR SÜREÇ LAZIM”

YDP GENEL BAŞKANI ARIKLI: “MÜTEKABİLİYET ESASI ÖNEMLİ… BU HASSAS DENGE BOZULURSA BİZ ÇOK ŞEY KAYBEDERİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve yaptığı diğer temaslarla ilgili bugün de Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerine bilgi verdi.

Görüşmeye UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.15’te başlayan görüşme 11.30 sıralarında sona erdi.

Görüşme sonrasında sırasıyla UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı basına açıklamalarda bulundu.

OĞUZ

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, bugün Akıncı’nın New York temaslarıyla ilgili geniş, detaylı bilgi alarak değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, bunları yetkili kurullarıyla da görüşeceklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri’ne 15 Ekim’de sunulacak raporu bekleyip görmek gerektiğini kaydeden Oğuz, sonrasında daha detaylı görüş alışverişinde bulunulacağını, Akıncı’nın Anastasiadis’le de biraraya geleceklerini anlattığını ve kendilerinin süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Oğuz, Kıbrıs Türk tarafı olarak tüm siyasi partilerin de söylediği gibi hâlâ aynı noktada olduklarını söyleyerek, “Bizim de kırmızı çizgimiz, ucu açık, süreci belli olmayan görüşmeler yapılmamasıdır. Konu başlıklarıyla beraber belirgin bir süreç lazım” dedi.

Oğuz, Kıbrıs Türkü’nün 40-50 yıl daha bekleme lüksü olmadığını, bu konuda tüm siyasi partilerle mutabık olduklarını vurguladı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın New York ziyaretiyle ilgili bilgiler aldıklarını ve şu an hangi aşamada olunduğunu öğrendiklerini belirterek, “Görünen o ki BM Genel Sekreteri 15 Ekim’de Lute’un raporunu alarak onun üzerine bir değerlendirme yapacak ve 30 Ekim’de de yaptığı değerlendirmeyi BM’ye sunacak. Şimdi hep birlikte bekliyoruz” dedi.

Akıncı’nın, Guterres’le yaptığı görüşmelerde Güney Kıbrıs’ta herhangi bir zihniyet değişikliği olup olmadığını açıklığa kavuşturmadığını gördüklerini söyleyen Arıklı, Guterres’in kafasında da Anastasiadis’in sunduğu konularda da bir açıklık olmadığını vurguladı.

Arıklı, Akıncı’ya bu konularda Meclis’e bilgi vermesi Meclis’i dışlamaması gerektiğini söylediklerini, Akıncı’nın da şu ana kadar somut bir şey olmadığını, somut bir şey ortaya çıktığında da Meclis’e elbette bilgi vereceğini söylediğini aktardı.

Mütekabiliyet esasının kendileri için de çok önemli olduğunu dile getiren Arıklı, “Gönül isterdi ki TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anastasiadis’le görüştükten sonra Akıncı’yla da görüşsün ve ona görüşülen konuları ilk ağızdan anlatsın” ifadelerini kullandı.

“Mütekabiliyet esası ve bu hassas denge bozulursa biz çok şey kaybederiz” diyen Arıklı, çünkü Rum tarafının ısrarla yıllardır TC ile direkt teması arzulayan bir pozisyonda bulunduğunu, buna zemin hazırlamamak gerektiğini belirtti.

Arıklı, “Bu konuda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hassasiyetine katılıyoruz inşallah bu konuda gerekli tavır değişikliği olur ve bundan sonraki görüşmelerde mütekabiliyet esasına dikkat edilir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.10.2018 13:19
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