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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’a Ucu Açık Ve Belirsizliklerle Dolu Bir Müzakere Sürecine Taraf Olmayacaklarını Söyledi

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU’DAN AÇIKLAMA...

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’a Ucu Açık Ve Belirsizliklerle Dolu Bir Müzakere Sürecine Taraf Olmayacaklarını Söyledi

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU’DAN AÇIKLAMA...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’a Ucu Açık Ve Belirsizliklerle Dolu Bir Müzakere Sürecine Taraf Olmayacaklarını Söyledi

CUMHURBAŞKANI AKINCI, LUTE’A UCU AÇIK VE BELİRSİZLİKLERLE DOLU BİR MÜZAKERE SÜRECİNE TARAF OLMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU’DAN AÇIKLAMA...

AKINCI, LUTE’LA GÖRÜŞMESİNDE ÇÖZÜME ULAŞILAMAMIŞ OLMASININ NEDENLERİNİ DETAYLI BİÇİMDE ÖRNEKLEYEREK AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Jane Holl Lute’a, her zaman çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreçlerinde yaşanan deneyimler ışığında ucu açık ve belirsizliklerle dolu ve sırf müzakere olsun diye yapılacak bir müzakere sürecine taraf olmayacağını açıklıkla söylediğini ve bundan sonra izlenmesi gereken yol ve yöntemle ilgili düşüncelerini paylaştığını bildirdi.

Sözcü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Lute’un görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Burcu, Akıncı’nın Lute’la yararlı bir görüşme yaptığını kaydederek, Lute’a Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakere sürecinde bugüne kadar aldıkları yapıcı inisiyatifleri anlattığını belirtti.

“ÇÖZÜME ULAŞILAMAMIŞ OLMASININ NEDENLERİNİ DETAYLI BİÇİMDE ÖRNEKLEYEREK AÇIKLADI”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçici danışman Lute’a Kıbrıs Türk tarafının tüm olumlu çabalarına rağmen bugüne kadar bir çözüme ulaşılamamış olunmasının nedenlerini detaylı bir biçimde örnekleyerek aktardığını açıklayan Burcu, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı her zaman çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreçlerinde yaşanan bu deneyimler ışığında ucu açık ve belirsizliklerle dolu ve sırf müzakere olsun diye yapılacak bir müzakere sürecine taraf olmayacağını da açıklıkla belirterek bundan sonra izlenmesi gereken yol ve yöntemle ilgili düşüncelerini paylaştı.”

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Son Güncelleme: 23.07.2018 22:04
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