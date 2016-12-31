FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Aralık 2016 Cumartesi 14:07

CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
“HERKESİN BAŞINI YASTIĞA KOYDUĞUNDA ENDİŞESİZ, HUZURLU VE GÜVENLİK KAYGISI OLMADAN UYUYABİLECEĞİ YENİ BİR KIBRIS İÇİN ÇALIŞILIYOR”

 Girne Kapısı (İnönü Meydanı), Girne Caddesi, Sarayönü (Atatürk Meydanı), Arasta, Kumarcılar Hanı, Asmaalatı ve Bandabuliya’da yurttaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sabah kahvesini de Büyük Han’da yurttaşlarla içti.



Lokmacı sınır kapısında görevlilerin de yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı, çarşıda karşılaştığı turistlerle de sohbet ederek yeni yıl için iyi dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, eşi Meral Akıncı’yla çocuklara yeni yıl armağanları veren Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının barış ve sağlık dolu geçmesini diledi.



Yurttaşların 9 Ocak’ta başlayacak Cenevre zirvesi hakkındaki beklenti ve düşüncelerini de dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, hedeflenen çözümün esasını eşitlik, güvenlik ve özgürlüğün oluşturduğunu söyledi.



Herkesin başını yastığa koyduğunda endişesiz, huzurlu ve güvenlik kaygısı olmadan uyuyabileceği yeni bir Kıbrıs için çalışıldığını belirten Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de başlayacak görüşmelerde siyasi kararlılık ve iradeyle masada olacağını hatırlattı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR… LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU...
GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ’Nİ ELDE ETTİ. GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK...
GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET
Amansız Hastalığa Yenildi Amansız Hastalığa Yenildi
Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…

Haberi Oku