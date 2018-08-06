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Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti!

AKINCI: “ÜLKENİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KURUM… YÜRÜTTÜĞÜ KAN TOPLAMA FAALİYETLERİ DE ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti!

AKINCI: “ÜLKENİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KURUM… YÜRÜTTÜĞÜ KAN TOPLAMA FAALİYETLERİ DE ÖNEMLİ”

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:12
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti!


AKINCI: “ÜLKENİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KURUM… YÜRÜTTÜĞÜ KAN TOPLAMA FAALİYETLERİ DE ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve yeni yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kabulde, göreve yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Akıncı, konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın gerek toplum içerisinde yürüttüğü dayanışma faaliyetleri bakımından, gerekse yurtdışındaki temsiliyet ve faaliyetleri nedeniyle ülkenin tanıtımı açısından önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın uluslararası örgütler içerisinde yer alıp uluslararası dayanışmanın bir parçası olmasının da önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, Kızılay’ın yürüttüğü kan toplama faaliyetlerinin önemli olduğunu kaydetti.

“KAN BAĞIŞI YAŞAMIN PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİ GEREK”

Akıncı, Kızılay himayesindeki araç ile halkın ayağına gidip kan bağışı toplanmasının, yurttaşın istekle kan vermesini tetikleyen verimli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Kan ihtiyacı her doğduğunda insanların genelde hazır kaynaklara yöneldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, hazır kaynaklara yönelmek yerine kan bağışının yaşamın ve kültürün bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda daha fazla farkındalığa ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Kızılay gibi örgütlerin farkındalığın artmasıyla ilgili gereken çabayı gösterebileceğini belirtti.

“KIZILAY, FELAKETLERE KARŞI OLUŞTURULMASI GEREKEN TOPLUMSAL HAZIRLIĞIN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ”

Felaket anlarında Kızılay ve Sivil Savunma gibi örgütlerin akla geldiğini de vurgulayan Akıncı, felaket anlarına karşı hazırlıklı olmak için önceden yapılması gereken işlerin önemine dikkat çekerek bu bağlamda Kızılay’ın felaketlere karşı oluşturulması gereken toplumsal hazırlığın en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

ÇIRAKLI: “İNSANİ DUYGULARLA ÇALIŞAN, BARIŞ VE HOŞGÖRÜYÜ DESTEKLEYEN BİR HAYIR KURUMU”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı da görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kurulduğunu belirterek, insani duygularla çalışan, barış ve hoşgörüyü destekleyen bir hayır kurumu olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı hak ettiği yerlere taşımak için yeni yönetim kurulu ile birlikte çalışmalara başladıklarını ifade eden Çıraklı, kurumun yerel ve uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgiler aktardı.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 14:35
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