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Cumhurbaşkanı Akıncı KTTB Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı KTTB Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) heyetini kabul etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
Cumhurbaşkanı Akıncı KTTB Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, heyet, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sağlık sektöründeki sorunlarla ilgili görüşlerini aktardı.
Heyette, KTTB Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Dr Mustafa Taşçıoğlu, Dr. Sonuç Büyük, Dr. Düriye Deren Oygar ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Ahmet Özant yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 23:14
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