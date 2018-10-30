Cumhurbaşkanı Akıncı KKTC’ye döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, İstanbul Havalimanı’nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’ye döndü.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan askeri törenle uğurlanan Cumhurbaşkanı Akıncı, saat 14.00’te KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, İstanbul Havalimanı’nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, törende konuk ülke devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek, Erdoğan’ın devlet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.