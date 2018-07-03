Cumhurbaşkanı Akıncı, Kikev Başkanı Doğru’yu Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) Başkanı Bahire Coşkuner Doğru ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Bahire Doğru, KİKEV’in Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der) ile birlikte hazırladığı, Kıbrıs’ın “efsane” grubu Sıla4’ün “Garanfil” adlı şarkısının, işaret diliyle seslendirildiği klibin DVD’sini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.

KİKEV ve FOLK-DER ortak projesi “Efsaneler” kapsamında çekilen “Garanfil- Sıla4” klibi ve projeyle ilgili röportajların yer aldığı DVD, tüm geliri KİKEV’e bağışlanmak üzere satışa sunulmuştu.

