CUMHURBAŞKANI AKINCI, KASIRGA İLE AKDAĞ’I KABUL ETTİ



Kabulde konuşan Recep Akdağ, KKTC’nin ve ülkenin insanlarının huzur ve refah içerisinde ileriye taşınabilmesini diledi.Bugün düzenlenen törenlerin harika geçtiğini ve çok duygulandığını anlatan Akdağ, “Şükürler olsun ki Türk milleti olarak gücümüz bu topraklarda tutunmaya yetiyor” diye konuştu.Kıbrıs Türk halkının buradaki haklarını anlamayan ve kötü niyetli olan kişiler için “varsın anlamasınlar” diyen Akdağ, Kuzey Kıbrıs’ın potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu vurguladı ve Anavatan olarak ellerinden geldiğince KKTC’ye destek olacaklarını ifade etti.KKTC’de 2 sene içerisinde ciddi hamleler yapılacağına inandığını kaydeden Akdağ, yol projelerinin süratle hayata geçirileceğini ve üzerinde çalıştıkları sulama ve elektrik projeleri bulunduğunu belirtti.KKTC’de vatandaşların sağlık alanında büyük talepleri olduğunu ifade eden Akdağ, bunun layıkıyla karşılanabilmesi için sadece hastahane yapımının yeterli olmadığını altyapıyı hazırlamak ve sistemi rehabilite etmek gerektiğini söyledi.Türkiye’de sağlık sisteminde gerçekleştirilen büyük dönüşüme dikkat çeken Akdağ, KKTC’de de benzerinin gerçekleştirilebileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önemli kurumlarının her zaman olduğu gibi KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümünde de yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bunun çok anlamlı olduğunu kaydetti.KKTC’yi her açıdan daha ileriyle taşımanın; Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine el birliğiyle ulaşmanın sadece TC’nin değil KKTC’nin de hedefi olduğunu kaydeden Akıncı bu hedefe varmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.Türkiye’de Akdağ’ın Sağlık Bakanlığı döneminde sağlık alanında kaydedilen ilerlemeyi büyük bir gururla izlediklerini söyleyen Akıncı, Türkiye’nin sağlık alanında çok ileri bir noktaya geldiğini dile getirdi.Akıncı, Akdağ’ın Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinde olmasının burada da sağlık alanında gerek altyapı gerekse insan gücü açısından bir ivme kazanılması yönünde bir fırsat olduğunu kaydetti.Akıncı, yeni oluşacak hükümetin bu fırsatı değerlendirmesini diledi. Akıncı, bu konuda el birliğiyle çalışmanın ve başarmanın mümkün olduğunu da ifade etti.Önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda bundan sonraki aşamaların ne olacağının gündemin bir kısmını meşgul edeceğini kaydeden Akıncı, ne olursa olsun bıkmadan usanmadan sağlık, eğitim, ekonomi alanında daha iyi bir noktaya varmak için çalışılması gerektiğini dile getirdi.Akıncı, çözüm için bu kadar gayret eden ve çözüm olmamasında en ufak sorumluluğu olmayan bir toplumun ambargolar altında yaşatılamayacağını da vurguladı ve el birliğiyle bunun mücadelesini ileriyle taşıyacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi yapıldı.