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Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’de

İsviçre’nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için bu sabah KKTC’den ayrılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 18.00’de bu ülkeye vardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’de

İsviçre’nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için bu sabah KKTC’den ayrılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 18.00’de bu ülkeye vardı.

19 Ocak 2016 Salı 17:18
Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’de
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 İsviçre’nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için bu sabah KKTC’den ayrılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 18.00’de bu ülkeye vardı.

İsviçre’de Forum yanında bir dizi temasta da bulunacak Cumhurbaşkanı Akıncı,  ilk görüşmesini bu gece Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yapacak.

Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Kıbrıs ile ilgili bir panele konuşmacı olarak katılacak Akıncı, ayrıca BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 3’lü zirvede  bir araya gelecek.

Akıncı, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile de görüşecek.

Akıncı’ya eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından pazar gecesi saat 20.40’ta KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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