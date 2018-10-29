Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış törenine katılmak üzere İstanbul’a gitti.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul’a varışında tören kıtasıyla karşılandı.İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılış törenine, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanı sıra 12 devlet başkanlı ile 50 ülkeden başbakan ve bakanlar katılıyor.Cumhurbaşkanı Akıncı,...