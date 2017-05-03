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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 06:43

Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a Gitti

Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul'a Gitti
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AKINCI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE KIBRIS MÜZAKERELERİNİ ANLATACAK, BAHÇEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE LİDERLİK FORMUNUN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini anlatmak ve Global Liderlik Formu’nun açılışında konuşma yapmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sabah saat 08.35’te İstanbul’a gitmek için Ercan Havaalanı’ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde yarın Kıbrıs müzakereleri konulu konferans verecek.

Akncı, 6 Mayıs Cumartesi de onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te KKTC’ye dönecek.

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Lefkoşa Girne Yolunda Kaza

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