Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a gitti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak üzere bugün İstanbul’a gitti.



Cumhurbaşkanı Akıncı saat 14.50 sıralarında İstanbul’a gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı. Akıncı’yı Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu uğurladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile birlikte yarın yapılacak “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temalı zirvenin onursal açılış konuşmasını yapacak.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın 18.55’te ülkeye dönmesi bekleniyor.