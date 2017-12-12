CUMHURBAŞKANI AKINCI İSTANBUL’A GİTTİ

AKINCI, İİT’NİN KUDÜS GÜNDEMLİ ZİRVESİNE KATILACAK



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT ) olağanüstü zirvesine katılmak üzere bugün öğleden sonra İstanbul’a gitti



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İİT Dönem Başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde yarın İstanbul’da düzenlenecek olağanüstü zirvede, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Akıncı, olağanüstü zirvenin ardından yarın akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.