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Cumhurbaşkanı Akıncı, Hükümetle Görüşmesinin Ardından Açıklama Yaptı!

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “MÜŞAVİRLİK OLAYINA EL ATILMIŞ OLMASINI OLUMLU KARŞILADIK… HÜKÜMETE YARDIMCI OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ” 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Hükümetle Görüşmesinin Ardından Açıklama Yaptı!

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “MÜŞAVİRLİK OLAYINA EL ATILMIŞ OLMASINI OLUMLU KARŞILADIK… HÜKÜMETE YARDIMCI OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ” 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:30
Cumhurbaşkanı Akıncı, Hükümetle Görüşmesinin Ardından Açıklama Yaptı!

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “MÜŞAVİRLİK OLAYINA EL ATILMIŞ OLMASINI OLUMLU KARŞILADIK… HÜKÜMETE YARDIMCI OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ” 

“MÜŞAVİRLİK YASASI İMZALANDI... RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK”

“MÜŞAVİRLİK DİYE BİLİNEN YASAYI İMZALAMADAN ÖNCE DE BUNU SON DEFA HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEK İSTEDİM”
“BUNDAN SONRAKİ ATAMALARIN LİYAKATE, BİLGİYE, EHLİYETE GÖRE YAPILMASI ÖNEMLİ”
 “YEDİDALGA’DAKİ DOLU FELAKETİ... DEVLET FELAKETİ YAŞAYANLARIN YANINDA OLDUĞUNU, ELİNİ UZATTIĞINI GÖSTERMELİ”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin, yılların birikmiş bir sorunu olan müşavirlik olayına el atmasını olumlu karşıladığını ve konunun kamuoyunda da olumlu yankı bulduğunu söyledi. 
Hükümetin yeni müşavir yaratmamak amacıyla hazırladığı ve 24 Nisan’da Meclis’te onaylanan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı imzaladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, kamu reformu ihtiyacını da vurguladı. Akıncı, imzaladığı yasaların Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere kısa sürede Başbakanlık’a gönderileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yedidalga’daki dolu felaketi sonucu meydana gelen zararın en kısa sürede giderilmesinin ve devletin felaketi yaşayanların yanında olduğunu, elini uzattığını göstermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışileri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, müşavirlik yasası olarak bilinen yasanın, Yedidalga’da dün yaşanan dolu felaketinin ve yurtdışı temsilcilerin atanması konularının ele alındığını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün hükümetle her hafta yaptıkları rutin toplantılardan birini gerçekleştirdiklerini belirterek, normalde perşembe günleri gerçekleştirdikleri toplantıyı bu hafta bir gün öne çektiklerini söyledi. 
Hükümetteki liderlerle bir araya gelmek arzusunda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Ankara’da olması sebebiyle bugünkü toplantıya katılamadığını belirtti.  
Bugünkü esas gündemlerini kamuoyunda “müşavirlik” olarak bilinen yasanın oluşturduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün yasanın imza için son günü olduğunu, yasayı imzalamadan önce de bunu son defa hükümetle konuşmak amacıyla toplantıyı bir gün öne aldıklarını söyledi.  
Cumhurbaşkanı Akıncı, yasayı imzaladığını vurgulayarak, bugünkü toplantıda yasayı imzalamadan önce hükümetle bir iki noktayı konuşup değerlendirdiklerini ifade etti. 
“MÜŞAVİRLİK KONUSUNA EL ATILMIŞ OLMASINI OLUMLU KARŞILADIK” 
Yılların birikmiş bir sorunu olan müşavirlik olayına el atılmış olmasını olumlu karşıladıkları ve konunun kamuoyunda da olumlu yankı bulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “O anlamada hükümete yardımcı olmak bizim görevimiz” dedi. 
KAMU REFORMU İHTİYACI…
Müşavirlik konusuna el atılmış olmasına rağmen, asıl olanın bir kamu reformu ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun daha demokratik bir yapıya kavuşması ve bundan sonraki teknik daire müdürlüğü seviyesinde olan atamaların Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle yapılmasının önemine işaret etti. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başka deyişle üçlü kararname kapsamının oldukça daraltılması ve bundan sonraki, atamaların liyakate, bilgiye göre ehliyete göre yapılması önemli” şeklinde konuştu.  
Bugünkü toplantıda bu konuda yürütülen hazırlıklar hakkında da kısa bir bilgi aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, yasanın imzalanmasında hukuka uygunluk, anayasaya uygunluk konusunu da ele aldıklarını belirtti. 
“BAŞSAVCILIK GÖRÜŞÜ YASANIN İMZALANMASINDA HERHANGİ BİR ENGEL OLMADIĞI YÖNÜNDE”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilgili yasa konusunda Başsavcılık’tan gelen görüşün, yapılan değişikliklerin ardından yasanın şu anki haliyle imzalanmasına herhangi bir engel olmadığı yönünde olduğunu kaydetti. 
Akıncı, “Başsavcılık Anayasaya uygunluk açısından herhangi bir sorun olmadığı duyuruldu. Bu çerçevede ben de bu yasa tasarısını imzaladım. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
“DEVLET FELAKETİ YAŞAYANLARIN YANINDA OLDUĞUNU, ELİNİ UZATTIĞINI GÖSTERMELİ”
Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetle görüşmesinde, dolu zararları konusunda hızlı bir şekilde mağduriyetlerin giderilmesi için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu belirtti. 
Tarımsal anlamda meydana gelen zarar konusunda zamana ihtiyaç duyulabileceğini, hükümetin o konuda arayış içinde olduğunu söyleyen Akıncı, “Ancak bir an önce devlet elinin o bölgeye değdiğini göstermek bakımından yapılabilecek işler vardır. Geçmişte yanlış bir şekilde ağzı kapatılan akarların bir an önce açılması, suyun denize ulaşması önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor” dedi. 
Evleri oturulamayacak duruma gelen iki aile bulunduğunu belirten Akıncı, evlerin çatılarının derhal daha iyi hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. 
Devletin felaketi yaşayanların yanında olduğunu, elini uzattığını göstermesinin çok önemli olduğunu konuştuklarını söyleyen Akıncı, bu anlamda herkesin üzerine düşeni yapacağını ifade etti. 
“YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERLE İLGİLİ BİLGİ”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın uhdesinde olan yurt dışına yapılacak bazı temsilcilik atamalarının da görüşmede gündeme geldiğini söyleyen Akıncı, temsilcilerin devleti temsil ettiğini, devletin başı olarak kendisinin imzasıyla atanacaklarını belirtti. 
Akıncı, atanacak kişilerle ilgili ön bilgi aldığını, daha ayrıntılı bilginin yazılı olarak iletileceğini ve bu çerçevede atamaların gerçekleşeceğini söyledi. 
 


Son Güncelleme: 09.05.2018 14:47
Anahtar Kelimeler:
AkıncıMÜŞAVİRLİKAçıklaması
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