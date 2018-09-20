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Cumhurbaşkanı Akıncı Hükümeti Oluşturan Siyasi Partilerin Liderleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Hükümeti Oluşturan Siyasi Partilerin Liderleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:18
Cumhurbaşkanı Akıncı Hükümeti Oluşturan Siyasi Partilerin Liderleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.20’de başlayan toplantıya, Akıncı ile  CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katılıyor. 


Toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önümüzdeki günlerde New York’ta yapacağı temaslar öncesinde Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yapılacak.


Son Güncelleme: 20.09.2018 11:21
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