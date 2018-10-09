Cumhurbaşkanı Akıncı, Hükümet Partileriyle Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York temasları ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendiriyor.

Akıncı, bu çerçevede ilk olarak saat 14.15'te hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarını kabul etti.

Toplantıya Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş katılıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın da Meclis’teki muhalefet partileri UBP ve YDP’nin başkan veya temsilcileriyle görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görüşme sonrası basın açıklaması yapması öngörülüyor.