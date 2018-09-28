Cumhurbaşkanı Akıncı, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok’la Görüştü

New York’taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’la görüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yarın yapacağı görüşme için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Blok’la, New York saatiyle 14.00’te (Kıbrıs saatiyle 21.00’de) BM binasında yer alan görüşmesi yarım saat sürdü.

Güvenlik Konseyi’nin geçici başkanlığını da yürüten Hollanda’nın Dışişleri Bakanı’yla görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte Sözcü Barış Burcu, AB ve Diplomasi Danışmanı Erhan Erçin ile KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Görüşmede, Kıbrıs sorunuyla ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşleri aktarıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Akıncı dün AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’yle, bugün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’la görüşmüştü.