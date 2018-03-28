CUMHURBAŞKANI AKINCI, HAVA SPORLARI FEDERASYON VE DERNEĞİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu ile Lefkoşa Hava Sporları Derneği yöneticilerini kabul etti.

Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve Lefkoşa Hava Sporları Derneği Başkanı Erel Cankan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 6-8 Nisan tarihlerinde 9 ülkeden yarışmacının katılacağı "F3J ve F5J Mustafa V. Koç Geçitkale Cup 2018" Uluslararası Model Uçak Yarışması hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu ve KKTC Lefkoşa Hava Sporları Derneği yetkilileri görüşmede, Tatlısu'da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018’e (Paragliding Accuracy World Cup) yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür etti.