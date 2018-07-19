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Cumhurbaşkanı Akıncı, Harp Malulü Gazileri Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Harp Malulü Gazileri Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:12
Cumhurbaşkanı Akıncı, Harp Malulü Gazileri Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Görüşmede, ziyaretin anısına karşılıklı plaket verildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Işık’a ziyaretinde, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile dernek yetkilileri de eşlik etti.

                    


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Son Güncelleme: 19.07.2018 12:39
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