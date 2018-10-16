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Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres raporunu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres raporunu değerlendirdi

16 Ekim 2018 Salı 15:14
Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres raporunu değerlendirdi

AKINCI: “ÇÖZÜMÜN İKİ KURUCU TARAFI BULUNACAĞI VE SİYASİ EŞİTLİĞİN EN ÖNEMLİ İLKELERDEN BİRİ OLACAĞI AÇIKTIR”
 

“GÖRÜŞLERİMİN CİDDİ YANSIMALARINI RAPORDA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYDUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yakında gerçekleşmesini umduğumuz görüşmede, yeni görüşleri varsa dinlemekten memnun olacağını ancak çözüm, federal ortaklık devleti olacaksa, ortaklaşa kullanılacak yetkilerde tarafların etkin katılımının kaçınılmaz olacağını belirtti. Akıncı, “Çözümün iki kurucu tarafı bulunacağı ve siyasi eşitliğin en önemli ilkelerden biri olacağı açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs ile ilgili raporuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

Raporu müzakere heyetiyle birlikte detaylı bir biçimde incelediğini kaydeden Akıncı, Kıbrıs müzakere süreçlerinde yaşanan deneyimler ışığında yeniden bir müzakere süreci başlayacaksa, bunun ancak ucu açık olmayan, sonuç odaklı ve stratejik bir yaklaşımla başarılı olabileceği yönünde önceden açıkladığı görüşlerinin ciddi yansımalarını raporda görmekten memnuniyet duyduğumu belirtti.

Akıncı, kamuoyuyla sıkça paylaştığı görüşlerini, hem geçen yıl, hem de geçen Eylül ayında New York’ta görüştüğü genel sekretere, hem de geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a detaylı bir biçimde aktardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayın Genel Sekreter raporunda, Kıbrıs’ta statükonun sürdürülebilir olmadığını ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylemektedir. İlaveten, sonuç getirmeyen ve sonu gelmeyen görüşmelerin artık geride kaldığını ve çözümün ancak sonuç odaklı bir yaklaşımla ve görünür bir gelecekte başarılabileceğini belirtmesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir husustur” dedi.

Lute’un Genel Sekreter tarafından yeniden görevlendirilmesinin de önemli bir husus olarak raporda yer aldığını kaydeden Akıncı, modalitelerle ilgili görüşlerinin de rapora büyük oranda yansıdığını belirtti. Akıncı, “Fakat, bunun bir anlam kazanabilmesi için görev tanımıyla ilgili mutabakatların da aynı hassasiyet çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Yani, ne istediğini bilen, ucu açık olmayan, sonuç odaklı, iyi yapılandırılmış ve stratejik bir anlayışla hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çözümü hedefleyen ve her zaman yapıcı bir tutum sergileyen taraf olarak, Lute kendilerini ziyarete geldiğinde yapıcı katkılarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

GÜNEY KIBRIS’TA DİLE GETİRİLEN YENİ GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda dile getirilen yeni görüşlere de değindi.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Çözüm sürecinin modalitesinin yanında, içerikle ilgili olarak son günlerde Kıbrıs Rum tarafından ‘gevşek federasyon’, ‘daha az yetkili merkez’ gibi ifadelerle bazı görüşlerin ortaya konduğu görülmektedir. Sayın Anastasiadis ile yakında gerçekleşmesini umduğumuz görüşmede, adamızın geleceğine dair yeni görüşleri varsa, elbette dinlemekten memnun olacağız. Ancak şu önemli husus da unutulmamalıdır ki, bulunacak çözüm, hangi sıfat verilirse verilsin, federal bir ortaklık devleti olacaksa, ortaklaşa kullanılacak olan yetkilerde tarafların etkin katılımı kaçınılmazdır. Çözümün iki kurucu tarafı bulunacağı ve siyasi eşitliğin en önemli ilkelerden biri olacağı açıktır”

DERİNYA VE APLIÇ KAPILARI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğinde, Derinya ve Aplıç kapılarının açılma tarihlerini de saptamayı umut ettiğini belirtti.

Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı olarak her iki kapının açılması için hazır olduğumuzu da anımsatmak isterim” dedi.

 

Son Güncelleme: 16.10.2018 18:25
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