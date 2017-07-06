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06 Temmuz 2017 Perşembe 18:32

CUMHURBAŞKANI AKINCI, GUTERRES İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI AKINCI, GUTERRES İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, GUTERRES İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

GUTERRES ŞİMDİ DE ANASTASİADİS İLE BİR ARAYA GELDİ

BEŞLİ FORMATTAKİ ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUM AÇIKLANDIĞI SAATTE BAŞLAMADI

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 1 saat görüştü.

Akıncı ile Guterres, daha önceden açıklanan programda olmayan bir görüşme yaptı. Guteres’in, Kıbrıs Konferansı’nın öğleden sonraki oturumu öncesinde Rum Yönetimi  Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir görüşme yapıyor.

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı öğleden sonraki oturumunun 18.30’da başlayacağı açıklanmıştı ancak Guterres’in liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerden dolayı toplantı açıklandığı saatte başlayamadı.

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