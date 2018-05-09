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Cumhurbaşkanı Akıncı Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan Üçlü Zirvesini Değerlendirdi!

“KIBRIS AÇIKLARINDAKİ DOĞAL GAZ KAYNAKLARINDA KIBRIS TÜRKLERİ’NİN DE HAKKI VAR…GÜZERGAH OLARAK TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA ULAŞTIRMAK, EN MAKUL OLANDIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan Üçlü Zirvesini Değerlendirdi!

“KIBRIS AÇIKLARINDAKİ DOĞAL GAZ KAYNAKLARINDA KIBRIS TÜRKLERİ’NİN DE HAKKI VAR…GÜZERGAH OLARAK TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA ULAŞTIRMAK, EN MAKUL OLANDIR”

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:26
Cumhurbaşkanı Akıncı Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan Üçlü Zirvesini Değerlendirdi!


KIBRIS AÇIKLARINDAKİ DOĞAL GAZ KAYNAKLARINDA KIBRIS TÜRKLERİ’NİN DE HAKKI VAR…GÜZERGAH OLARAK TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA ULAŞTIRMAK, EN MAKUL OLANDIR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta dün Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında gerçekleşen üçlü zirveyi değerlendirerek, “Daha önce de defalarca açıkladığım gibi, bu bir barış rotası değildir” dedi.

Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen üç ülkenin liderleri Anastasiadis, Çipras ve Netanyahu’nun,‘East-Med’ adı verilen ve Doğu Akdeniz doğal gazının Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan ve İtalya güzergahından Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören projeyi bir adım ileriye taşıdıklarının anlaşılmakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in 2018 yılında söz konusu proje güzergahı için aralarında anlaşma imzalayacakları da açıklanmıştır. Bunun ötesinde AB’nin bu projeye finansman desteği sağladığı da bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’yi dışlayarak barışa ve bölge istikrarına katkı yapmanın mümkün olmadığına, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz kaynaklarında Kıbrıs Türkleri’nin de hakkı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu ortak yarar temelinde yönetmek ve bölgedeki en kısa, en ucuz ve en hızlı inşa edilebilecek güzergah olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmanın, en makulü olduğunu kaydetti.Akıncı, “Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlayacak yol budur” dedi.

“VAHİM HATAYA, BİR YENİSİ DAHA EKLENMEK ÜZEREDİR”

Cumhurbaşkanı Akıncı yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

“14 yıl önce Güney Kıbrıs’ı AB’ye tek başına almakla işlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir. AB’ye üyelikten sonra çözümden daha da uzaklaşan Rum tarafı, doğal gaz zenginliklerini de tek başlarına sahiplenip, Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi dışlayarak Avrupa’ya ulaştırmayı sağlarsa, çözüm için zaten çok az olan motivasyonları hiç kalmayacaktır. Bu gelişme, Kıbrıs’ta bölünmüşlüğe hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

ULUSLARARASI TOPLUMA DAVET

Kıbrıs’ta çözüm, bölgede işbirliği ve istikrar istediğini söyleyen başta AB ve BM olmak üzere tüm uluslararası toplumu barışın, istikrarın, ekonomik aklın ve makul olanın yanında yer almaya davet ederim.”

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
AkıncıGüneyKıbrısİsrailZirvesi
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