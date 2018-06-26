CUMHURBAŞKANI AKINCI, GİAD YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ

26 Haziran 2018 Salı 15:06
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve yeni seçilen, Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
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