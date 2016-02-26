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Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa’nın Ab Bakanı’nı Kabul Etti

CCumhurbaşkanı Akıncı, Fransa’nın Ab Bakanı’nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa’nın Ab Bakanı’nı Kabul Etti

CCumhurbaşkanı Akıncı, Fransa’nın Ab Bakanı’nı Kabul Etti

26 Şubat 2016 Cuma 08:04
Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa’nın Ab Bakanı’nı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, saat 18:50’de Fransa AB Bakanı Harlem Desir’i kabul etti.

Görüşmede,  Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşama yanı sıra, AB’deki ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre kabulde,  Desir’e, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi René Troccaz eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Müzakere Heyeti Üyesi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Siyasi ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Dış İlişkiler Koordinatörü Deniz Birinci eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı AkıncıFransa’nın Ab Bakanı’nı Kabul Etti
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