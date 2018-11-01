Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığı görevine seçilen Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatar’a gönderdiği kutlama mesajında, “Ulusal Birlik Partisi üyelerinin takdiri sonucu üstlenmekte olduğunuz Genel Başkanlık görevinin size, partinize ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ederim. Ana muhalefet lideri olarak çalışmalarınızda başarılar diler, sevgilerimi iletirim” dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığı görevine seçilen Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ı kutladı.