Cumhurbaşkanı Akıncı, Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine” Katıldı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte, 22 devlet başkanı, 28 Başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün Genel Sekteri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varışında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törenin ardından konuk devlet adamları onuruna verdiği yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bu gece ülkeye dönüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören konuşmasında, devlet geleneği olarak yemin töreninden sonra ilk ziyareti yarın Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağını söyledi.







