CUMHURBAŞKANI AKINCI ELİZABETH SPEHAR'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Saat 11.00’de başlayan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı AB ve Diplomasi Özel Danışmanı Erhan Erçin’in de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i buluşturması düşünülen sosyal içerikli yemek konusunun ele alınması bekleniyor.

Spehar, yemek konusuyla ilgili olarak, dün de, Anastasiadis’le bir araya gelmişti.