Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan İle Görüştü

EIDE SAAT 16.30’DA NAMİ VE MAVROYANNİS İLE BİR ARAYA GELİYOR
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görüşmede Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti eşlik etti
Görüşmede, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Jonathan Allen da bulundu.
EIDE MÜZAKERECİLERLE GÖRÜŞECEK
Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, öğleden sonra Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüşecek.
Görüşme saat 16.30'da başlayacak.