Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan İle Görüştü

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, öğleden sonra Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüşecek.

Görüşmede, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Jonathan Allen da bulundu.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görüşmede Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti eşlik etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.