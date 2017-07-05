Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:30

Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan İle Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

EIDE SAAT 16.30’DA NAMİ VE MAVROYANNİS İLE BİR ARAYA GELİYOR

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görüşmede Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti eşlik etti

Görüşmede, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Jonathan Allen da bulundu.

EIDE MÜZAKERECİLERLE GÖRÜŞECEK

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, öğleden sonra Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil  Nami ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüşecek.

Görüşme saat 16.30'da başlayacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku