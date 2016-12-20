Cumhurbaşkanı Akıncı, Dün Akşam Gerçekleştirilen Terör Saldırılarını Kınayarak, Başsağlığı Diledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün akşam gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak, başsağlığı diledi.

Bir kabul sırasında yaptığı açıklamada, Ankara’da Rus Büyükelçisine düzenlenen suikastı, Berlin’deki tır olayını ve İsviçre’de camiye yapılan saldırıyı Kıbrıs Türk halkı adına kınayan Akıncı, hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve ülkelerine başsağlığı diledi.

Akıncı, terörün amacı ne olursa olsun her şekliyle kınanması gerektiğini vurgulayarak, “Bir yerde bir olay oluyorsa Kıbrıs Türk halkı da sessiz kalamaz, duruşunu ve dayanışmasını da ifade etmek durumundadır” dedi.

Akıncı, bu kötü gelişmelerin önüne, uluslararası dayanışma ve birlikte, elbirliğiyle hareket etmekle set çekilebileceğini dile getirdi.



