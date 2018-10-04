Cumhurbaşkanı Akıncı: “Derinya Ve Aplıç Konusunda Siyasi İradeyi 3 Yıl Önce Ortaya Koyduk”

“KIBRIS TÜRK TARAFI BU KAPILARIN AÇILMASI İÇİN ÇABALARINI SONUNA KADAR SÜRDÜRECEK”

“HERHANGİ BİR MAZERETİN ARKASINA SAKLANMADAN, ORTAK BİR NOKTADA BULUŞUP HER İKİ KAPIYI DA AÇABİLECEK BİR NOKTAYA GELİNEBİLDİĞİNE İNANIYORUM”

“KIBRIS TÜRK HALKI, KIBRIS’TA ÇÖZÜM İSTİYOR, STATÜKONUN DEVAMINI İSTEMİYOR. OLASI BİR ÇÖZÜMDE HAKLI YERİNİ ALMAK İSTİYOR. KIBRIS’IN İKİ EŞİT ORTAĞINDAN BİRİ OLARAK KIBRIS'IN GELECEĞİNİN İNŞASINDA ROL ALMAK İSTİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç kapıları konusunda Kıbrıs Türk tarafının siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının bu kapıların açılması için çabalarını sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Herhangi bir mazeretin arkasına saklanmadan, ortak bir noktada buluşup her iki kapıyı da açabilecek bir noktaya gelinebileceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeter ki bu isteklilik sonuna kadar devam etsin” dedi.

“Herhangi bir şekilde siyasi irade yoktur” şeklindeki yaklaşımların artık bir kenara bırakılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu irade ordadır, gereği yapılmıştır. Yapılmaya devam edecektir. Bunun iyice anlaşılmasında yarar gördüm” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık rutin görüşmeleri sonrasında basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki günlerde hükümet partileri ve muhalefet partileriyle de bir araya gelerek, son durum hakkında bilgilendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Erhürman’la, ülkenin içinde olduğu durum, son günlerde gündemde olan Derinya ve Aplıç kapılarının son durumu ve New York temasları konularının ele alındığını belirtti.

NEW YORK TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York temasları sırasında, Kıbrıs Türk tarafının bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme anlayışından uzaklaşılmasını istediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafının düşüncelerini bir kez daha kendisiyle paylaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunu henüz tamamlamadığını kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HALKI ÇÖZÜM İSTİYOR, OLASI BİR ÇÖZÜMDE HAKLI YERİNİ ALMAK İSTİYOR”

Raporun 15 Ekim’de Güvenlik Konseyi’ne sunulmasının beklendiğini, 30 Ekim’de de bu konuların tartışılmasının gündemde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizim açımızdan durum çok açık ve nettir. Bu netlik de Genel Sekreterle paylaşılmıştır. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta çözüm, istiyor, statükonun devamını istemiyor. Olası bir çözümde haklı yerini almak istiyor, Kıbrıs’ın iki eşit ortağından biri olarak Kıbrıs'ın geleceğinin inşasında rol almak istiyor” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın gerek Rum, gerek Türk genç kuşaklarına daha müreffeh, daha barış içinde, daha güzel bir gelecek kurulmasını istediğini, bunun için de sonuç odaklı olacak bir müzakere yöntemini öngördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafı bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye, müzakere etme anlayışından artık uzaklaşılmasını istiyor. Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak, seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak yaptığım bütün temaslarda bu çerçeveyi aynen ortaya koydum.”

“SONUÇ ODAKLI, TAKVİMLİ VE STRATEJİK ANLAŞMA HEDEFLEYEN BİR ÇERÇEVE”

Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik anlaşmayı hedefleyecek bir çerçeveye Kıbrıs Türk halkının hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daha aktif bir rol almasını arzu ettiklerini söyledi.

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Alman ve Hollanda Dışişleri Bakanları de bu çerçevede temasları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, onlara da bu düşüncelerinin aktarıldığını kaydetti.

Akıncı, yakın bir gelecekte Genel Sekreteri’nin oluşturacağı fikirler çerçevesinde kendileriyle temasa geçmesinin bekleneceğini söyledi.

DERİNYA VE APLIÇ KAPISI…

Derinya ve Aplıç kapıları konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu konuların New York’ta gündeme gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konun bir süredir gündemlerinde olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının bu konuyla ilgili siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduğunu ve açılmasını istediği kapıların açılması için çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Son günlerde siyasi iradenin olmadığı yönünde eleştiriler aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çok açık ve net olarak şu hususun altını çizmek isterim ki, 3 yıl önce bir takım sıkıntılar yaşandı. Özellikle Derinya ile ilgili acaba farklı bir güzergah olabilir mi arayışı bizim önümüze getirildi. Ancak sonunda siyasi irade ortaya konularak uzlaşıldı” dedi.

“PÜRÜZ MÜ, MAZERET Mİ”

Şimdi asfaltlanmış olan yol güzergahında Derinya kapısının açılması için son çalışmaların yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, orada bazı pürüzler olduğunun öne sürüldüğünü ancak bunların pürüz mü yoksa Rum tarafından kaynaklanan mazeretler mi olduğunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz kendi içimizde çalışmaları sonuna kadar yapacağız. Başbakan Erhürman işle de bunu konuştuk. Hükümetle de diğer yetkililerle de ele alacağım bu konuyu ve kapının nasıl en hızlı açılacağını hep birlikte değerlendireceğiz.”

Konu hakkında BM ile de temaslarda bulunacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konu hakkında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de temasta bulunacağını, bunun kapının tam açılış gününün birlikte kararlaştırılması ve iki tarafın da aynı anda BM’ye aktarabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

APLIÇ KAPISI…

Aplıç kapısı ile ilgili de siyasi irade anlamında herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını, tam tersine bu iradenin orada olduğunu, kapının açılmasıyla ilgili sonuna kadar uğraşlarının süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Öyle inanıyorum ki, çok yakın bir gelecekte bu açılışları yapabileceğiz” dedi.

“BİRİSİ AÇILSIN, DİĞERİ AYLARCA, YILLARCA BEKLESİN İSTEMEDİK”

Aplıç ile ilgili önemli gecikmenin Güney Kıbrıs’taki yolun durumundan kaynaklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç iki farklı kapı olmasına rağmen ikisinin paralel bir süreçte, yakın bir zamanda açılmasının her zaman arzu edildiğini kaydetti.

“Birisi açılsın, diğeri aylarca, yıllarca beklesin istemedik. Aynı günde olmasa da ikisi paralel süreçte açılsın istedik” diyen Akıncı, Aplıç konusunda Güney Kıbrıs’ta yapılan çalışmaların sonuna yaklaşıldığını, Türk tarafının çalışmalarının da devam ettiğini ve tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerini şöyle tamamladı:

“Herhangi bir mazeretin arkasına saklanmadan, ortak bir noktada buluşup her iki kapıyı da açabilecek bir noktaya gelebileceğimize inanıyorum. Yeter ki bu isteklilik sonuna kadar devam etsin.

Bizim açımızdan bir engel olmayacaktır. Biz bu istekliliğimizi sonuna kadar götüreceğiz, en kısa sürede açılması için üzerimize düşeni yapacağız. Herhangi bir şekilde siyasi irade yoktur şeklindeki yaklaşımlar artık bir kenara bırakılsın. Bu irade ordadır, gereği yapılmıştır. Yapılmaya devam edecektir. Bunun iyice anlaşılmasında yarar gördüm.”