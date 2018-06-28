Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Sanatçı Çağın'a Anı Plaketi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatçı Aytaç Çağın'a anı plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya son konserinin CD’sini hediye eden Çağın’a, Cumhurbaşkanı Akıncı da anı plaketi sundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aytaç Çağın’ın Kıbrıs Türk toplumu içerisinde yarım yüzyılı aşken süredir müzik ve folklor alanında temayüz etmiş değerli biri olduğunu belirterek, “Bizleri gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli vesilelerle başarıyla temsil etmiştir” dedi.

Çağın’ın korolar, bandolar, dernekler kurduğunu ve şu anda da bir derneğin başkanı olduğunu söyleyen Akıncı, Çağın’ın çeşitli müzik aletlerini maharetle çalabildiğini vurguladı.

DAVUL İMAL ETTİ

Akıncı, belediye başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Çağın’ın davul imal ettiğini anlatarak, Çağın’ın komple bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak Çağın’ı değerli hizmetleri nedeniyle, maddi değeri olmayan ama manevi değeri yüksek bir plaketle onurlandırmak istediklerini söyledi.

Çağın’ın daha birçok başarıyla imza atacağına inandığını dile getiren Akıncı, Çağın’a sağlıklı ömürler ve başarılarının devamını diledi.

ÇAĞIN: “İLK KEZ BU KADAR ÇOK HEYECAN DUYDUM”

Sanatçı Aytaç Çağın da, 53 yıllık sanat yaşamında ilk kez bu kadar çok heyecan duyduğunu ifade ederek, “Sanatçılar genelde göçtükten sonra anılır ama onlar duymaz, belki hissederler, ben bunu yaşamımda gördüğüm için o kadar mutluyum ki…” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sanata verdiği değerin bu tür olaylarla ölçüldüğünü ifade eden Çağın, Akıncı’nın sanata bakışının kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Akıncı’nın bahsettiği davul olayında, bir okulun ihtiyacı olan davulların tedarik edilememesi nedeniyle kendisinin imal etmek zorunda kaldığını anlatan Çağın, araştırmalarında Kıbrıs Türk folklorunda klarnetin değil zurnanın yeri olduğunu fark edince zurna çalmayı öğrendiğini anlattı.

Çağın, meslek yaşamı süresince başından geçen iyi ve kötü anılardan örnekler verdi.