Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans Montana’da Basın Toplantısı Düzenleyerek Kıbrıs Konferansı’nın Sonuçsuz Kalmasını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her şey olabileceğini, ancak bu fırsatın bir daha olamayacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI SORULARI YANITLADI...

AKINCI: “HER ŞEY OLABİLİR AMA BİR ŞEY OLMAZ; BU FIRSAT BİR DAHA OLMAZ”

"TANINMAMIŞ OLABİLİRİZ AMA 2 YILDA DIŞ DÜNYAYLA BAĞIMIZ GELİŞTİ BUNLARI DAHA DA ÖTEYE TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her şey olabileceğini, ancak bu fırsatın bir daha olamayacağını ifade etti.

Müzakerelerin çok zamanını aldığını ancak şimdi iç konulara daha çok yoğunlaşma imkanı bulacağını kaydeden Akıncı, “Tanınmamış olabiliriz ama 2 yılda dış dünyayla bağımız bayağı gelişti bunları daha da öteye taşımaya çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"BUNDAN SONRA NE OLACAK?"

Cumhurbaşkanı, bundan sonra ne olacağına ilişkin bir soru üzerine, “Bundan sonrası için önce Kıbrıs’a dönelim sağlıklı bir değerlendirme yapalım. Biz buraya A planı için, çözümü gerçekleştirmek arzusu ve hedefiyle geldik. Çözüm olamadığı için de çok üzgünüz ama elbette dünyanın sonu değildir. Oturup bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz.”

"YÜZYILLARDIR AYNI ADANIN İNSANLARIYIZ"

Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan sonra Türkiye ve Güney Kıbrıs ile ilişkilerin nasıl olacağının, iç siyasetteki rolünün değişip değişmeyeceğinin sorulması üzerine, Kıbrıs'ta gerginlik ve daha kötüye gidişi hiçbir zaman arzulamadıklarını, federal çözüm arayışının başarısız olduğunu ifade ederek, “Ancak aynı adanın insanlarıyız yüzyıllardır... Başka bir çerçevede daha farklı gelişmeler olur mu değerlendirmek için erkendir” dedi.

Bu ilişkinin gerginlik ve çatışma kültürü dışında gelişmesini tercih ettiğini vurgulayan Akıncı, Türkiye'yle de öteden beri sağlıklı diyalog isteyen, kimlikli, kişilikli bir ilişkiyi isteyen çizginin insanı olduğunu ve bu çizgiye devam edeceğini söyledi.

"BAĞIMSIZ, TARAFSIZ OLMAYA DEVAM"

İç politikada, bir siyasi partinin uzantısı olarak davranmasını kimsenin beklememesini gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, halka verdiği sözü tutmaya, bağımsız, tarafsız Cumhurbaşkanı olmaya, toplum yararına gördüğü konularda rehberlik yapmaya, yanlış gördüklerini söylemeye devam edeceğini vurguladı.

Müzakerelerin çok zamanını aldığını ancak şimdi iç konulara daha çok yoğunlaşma imkanı bulacağını kaydeden Akıncı, “Tanınmamış olabiliriz ama 2 yılda dış dünyayla bağımız bayağı gelişti bunları daha da öteye taşımaya çalışacağız” dedi.

Akıncı, Güney Kıbrıs’taki seçimlerden Rum lider Nikos Anastasiadis’in galip olarak çıkmaması halinde müzakerelerle ilgili yeni bir durum olup olmayacağının sorulması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu fırsat penceresi çok önemliydi, 2016 sonu hedefim boşuna değildi... Güney’de seçimler yaklaştıkça çözüm uzaklaştı. Seçimden kimn çıkacağı Rum toplumunun iç meselesidir.”

"SIFIR ASKER SIFIR GARANTİ, HALKIMIN GÜVENLİK ENDİŞESİNİ GİDERİR Mİ?"

Bugün yitirilen fırsatın bir daha yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Akıncı, “Her şeyin olabileceğini ama bu fırsatın bir daha olmayacağını” söyledi.

Akıncı, “Rumların Kıbrıslı Türklerin endişelerini giderici bir öneri getirdikleri” iddiasıyla ilgili bir soru üzerine, “Bize getirilen öneri sıfır garanti sıfır asker. Bu gideriyor mu Kıbrıslı Türklerin endişelerini?” dedi.

"ANLATA ANLATA DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"

Rumların çabalarının hep göz boyamaya yönelik olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kaygılarını anlamak istemediklerini ifade eden Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının bir referandumda sıfır asker, sıfır garantiye oy vermeyeceğini anlata anlata dilimizde tüy bitti. Bir türlü anlatayamadılar” diye konuştu.

Süreç içinde adım adım giderek iş birliği ve ortaklıklar yaratarak, Türk ve Yunan ilişkilerini geliştirerek, Rumları Türkiye ile yakınlaştırarak, bunları yaptıkça askere ihtiyaç olmayacak bir noktaya gelinebileceğini anlattıklarını ancak Rumların askerin sayısı ne olursa olsun bunu bir tehdit olarak algıladıklarını kaydetti.

Akıncı, 40 bin askerin tehdit olarak algılanabileceğini ancak 1960 anlaşmalarındaki sayıya inecek bir asker sayısını, ki bundan Kıbrıslı Türklerin psikolojik olarak güven duygusu alacağını, Rumların bunu nasıl tehdit gördüğünün anlaşılmaz olduğunu belirtti.

"BM MUHTEMELEN YENİ DANIŞMAN ATAMAYACAK"

Akıncı başka bir soru üzerine, yaklaşık 3 yıldır bu görevi yürüten BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bu görevden ayrılacağını, yeni birinin atanıp atanmayacağının belli olmadığını, muhtemelen atanmayacağını kaydetti.

Akıncı, “UNFICYP Özel Temsilci misyonu devam edecek. Ancak Özel Danışman görevi yakında bitecek diye biliyoruz. Bu konularla ilgili değerlendirmeleri aceleyle yapmak istemiyorum. Arkadaşlarımla çok iyi değerlendireceğiz. En sağlıklı değerlendirmeleri sizinle paylaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ada etrafındaki doğal gaz kaynaklarına ilişkin bir soru üzerineyse, çözüm olsun veya olmasın doğal gazın Kıbrıs’ta yaşayanların ortak zenginliği olduğunu, bu zenginlikleri ortak kullanmak yerine deniz altındayken kavga meselesi yapmanın anlamsızlığını vurguladı.

Akıncı, Rumların sondaj için faaliyetler yürütüldüğünü bildiklerini kaydederek, “Umarım bu yeni gerginlikler yaratmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın beraberindeki heyetle birlikte, özel uçakla bu akşam 23.00’te KKTC’ye gelmesi bekleniyor.