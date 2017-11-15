CUMHURBAŞKANI AKINCI, CHP TEMSİLCİSİ MEVLÜT DUDU'YU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında Türkiye Anamuhalefet Partisi CHP’yi temsil eden Milletvekili Mevlüt Dudu'yu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşme saat 17.40’ta gerçekleşti.

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