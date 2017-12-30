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CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇARŞIYI GEZDİ, HALKIN YENİ YILINI KUTLADI

CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇARŞIYI GEZDİ, HALKIN YENİ YILINI KUTLADI

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:27
CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇARŞIYI GEZDİ, HALKIN YENİ YILINI KUTLADI
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CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇARŞIYI GEZDİ, HALKIN YENİ YILINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da çarşıyı gezerek halkın ve esnafın yeni yılını kutladı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı binasından Girne Kapısı, İnönü Meydanı, Atatürk Caddesi, Arasta, Lokmacı Sınır Kapısı, Asmaaltı, Büyük Han, Selimiye Meydanı ve Bandabulya’ya yürüyen Cumhurbaşkanı Akıncı esnaf ve halkın yeni yılını kutladı. 

Sağlık ve sevgi dolu bir yıl dileyen Cumhurbaşkanı, çocuklara da yeni yıl hediyesi verdi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, yılbaşında görev başında olacak kamu görevlilerine de, tüm halkın yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için görevlerinde başarı diledi.

Son Güncelleme: 30.12.2017 15:32
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