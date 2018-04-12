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CUMHURBAŞKANI AKINCI, BU AKŞAM ADAYA DÖNÜYOR

İstanbul’da 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu, Cumhurbaşkanlarının katıldığı oturumun sonunda aile fotoğrafı çekildi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, BU AKŞAM ADAYA DÖNÜYOR

İstanbul’da 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu, Cumhurbaşkanlarının katıldığı oturumun sonunda aile fotoğrafı çekildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 21:13
CUMHURBAŞKANI AKINCI, BU AKŞAM ADAYA DÖNÜYOR
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21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ…

CUMHURBAŞKANLARININ KATILDIĞI OTURUMUNUN SONUNDA AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

İstanbul’da 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu, Cumhurbaşkanlarının katıldığı oturumun sonunda aile fotoğrafı çekildi. 

Zirveye katılan, konuşma yapan ve temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ziyaretini tamamlamasının ardından bu gece saat 23.00 sıralarında yurda dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Cumhurbaşkanları Oturumu'na katıldı.

Akıncı’nın da konuşma yaptığı bu oturumda Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna-Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanları Ivo Josipovic ile Stjepan Mesic,  Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi, Moldova Gagavuzya Otonom Bölge Başkanı Irina Vlah ile Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu ‘nun yanı sıra konuşma yaptı.

BOSNA-HERSEK CUMHURBAŞKANLIYLA GÖRÜŞME

İstanbul’a dün giden ve bu gece yurda dönecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul’da İstanbul’da, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Mladen İvaniç’le de görüştü. 45 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs’ta gelinen son durumu anlattı, Cumhurbaşkanı İvaniç de ülkesiyle ilgili son gelişmeleri Akıncı’ya aktardı.

Akıncı zirve kapsamında Cumhurbaşkanları onuruna verilen yemeğe de katıldı ve Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bulunduğu yemekte 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılan devlet başkanları, parlamento başkanları ve çeşitli ülkelerden bakanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Cumhurbaşkanları oturumunda “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla Turizm Bakanlığı tarafından kongre merkezinde oluşturulan KKTC tanıtım standının açılışında da yer aldı.

İstanbul’da yapılan 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ndeki çalışmalarda, 40’tan fazla ülkeden 500’e yakın devlet ve hükümet temsilcisi, akademisyen ve iş insanı yer aldı.

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