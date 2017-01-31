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31 Ocak 2017 Salı 10:41

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi Kabul Etti
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Lefkoşa, 31 Ocak 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00’de gerçekleşen görüşme öncesinde basına açıklama yapılmadı.

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