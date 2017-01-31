Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’yi Kabul Etti

Lefkoşa, 31 Ocak 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00’de gerçekleşen görüşme öncesinde basına açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.
Lefkoşa, 31 Ocak 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00’de gerçekleşen görüşme öncesinde basına açıklama yapılmadı.