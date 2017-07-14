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14 Temmuz 2017 Cuma 10:08

Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, değerlendirme toplantılarına belediye başkanlarıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, değerlendirme toplantılarına belediye başkanlarıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı’nın 28 belediye başkanıyla toplantısı saat 11.45 sularında başladı.

Toplantıda, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Güral Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve müzakere heyeti üyesi, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de yer aldı.

Akıncı bu toplantı öncesinde, mecliste temsil edilmeyen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarına 11 Temmuz Salı günü Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile başlamıştı.

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