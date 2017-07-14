Cumhurbaşkanı Akıncı Belediye Başkan Ve Temsilcilerini Bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın belediye başkanları ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle Kıbrıs konusuna ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın belediye başkanları ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle Kıbrıs konusuna ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı sona erdi.

Toplantıya 20 belediyenin başkan veya temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanlığında, yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası belediye başkanları tarafından ortak bir açıklama yapılmazken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı basının talebi üzerine konuştu.

HARMANCI

LTB Başkanı Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibinin Crans-Montana dönüşü yerel yönetim temsilcilerine 2 yılın özetini geçtiğini belirterek, Akıncı’nın son dönemde ortaya koyduğu çözüm politikalarına karşılık bulamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki seçim atmosferinin görüşme sürecini olumsuz etkilediğini ve ilerleme sağlanmasını engellediğini söyleyen Harmancı, LTB olarak Cumhurbaşkanı’na her zaman verdikleri desteği vermeye devam edeceklerini yineledi.

KKTC’nin kendi kurumlarının daha demokratik olması ve adil yönetim taleplerini de Akıncı’ya ilettiklerini söyleyen Harmancı, Güney’deki seçim atmosferi devam ettiği sürece görüşmeler için bir masa kurulmasının zor olduğunu ifade etti.

Crans-Montana’da Adayı birlikte yönetme şansının heba edildiği düşüncesini de dile getiren Harmancı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda destek taleplerini de Cumhurbaşkanına ilettiklerini anlattı.

Toplantıya katılan belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri şöyle:

1- Mehmet Harmancı Lefkoşa Belediyesi Başkanı

2- Fuat Namsoy Lapta Belediyesi Başkanı

3- İlker Edip Beyarmudu Belediyesi Başkanı

4- Ahmet Latif Akdoğan Belediyesi Başkanı

5- Habil Tülücü Paşaköy Belediyesi Başkanı

6- Salih Bayraktar Serdarlı Belediyesi Başkanı

7- Nidai Güngördü Girne Belediyesi Başkanı

8- Ahmet Benli Gönyeli Belediyesi Başkanı

9- Osman Işısal Değirmenlik Belediyesi Başkanı

10- Hulusi Manisoy Alayköy Belediyesi Başkanı

11-Yüksel Çelebi Dikmen Belediyesi Başkanı

12-Hasan Barbaros Akıncılar Belediyesi Başkanı

13-İbrahim Uysal Gazimağusa Belediyesi As Başkanı

14- Caner Elkıran Yeni Erenköy Belediyesi Meclis Üyesi

15- Cemal Erdoğan Esentepe Belediyesi Başkanı

16- Ahmet Hayri Orçan Tatlısu Belediyesi Başkanı

17- Mehmet Adahan Vadili Belediyesi Başkanı

18- Ali Öncü İnönü Belediyesi Başkanı

19- Hasan Öztaş Geçitkale Belediyesi Başkanı

20- Mehmet Hulusioğlu Çatalköy Belediyesi Başkanı