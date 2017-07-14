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14 Temmuz 2017 Cuma 12:09

Cumhurbaşkanı Akıncı Belediye Başkan Ve Temsilcilerini Bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın belediye başkanları ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle Kıbrıs konusuna ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Belediye Başkan Ve Temsilcilerini Bilgilendirdi
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın belediye başkanları ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle Kıbrıs konusuna ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı sona erdi.

Toplantıya 20 belediyenin başkan veya temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanlığında, yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası belediye başkanları tarafından ortak bir açıklama yapılmazken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı basının talebi üzerine konuştu.

HARMANCI

LTB Başkanı Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibinin Crans-Montana dönüşü yerel yönetim temsilcilerine 2 yılın özetini geçtiğini belirterek, Akıncı’nın son dönemde ortaya koyduğu çözüm politikalarına karşılık bulamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki seçim atmosferinin görüşme sürecini olumsuz etkilediğini ve ilerleme sağlanmasını engellediğini söyleyen Harmancı, LTB olarak Cumhurbaşkanı’na her zaman verdikleri desteği vermeye devam edeceklerini yineledi.

KKTC’nin kendi kurumlarının daha demokratik olması ve adil yönetim taleplerini de Akıncı’ya ilettiklerini söyleyen Harmancı, Güney’deki seçim atmosferi devam ettiği sürece görüşmeler için bir masa kurulmasının zor olduğunu ifade etti.

Crans-Montana’da Adayı birlikte yönetme şansının heba edildiği düşüncesini de dile getiren Harmancı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda destek taleplerini de Cumhurbaşkanına ilettiklerini anlattı.

Toplantıya katılan belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri şöyle:

1- Mehmet Harmancı   Lefkoşa Belediyesi Başkanı
2- Fuat Namsoy            Lapta Belediyesi Başkanı
3- İlker Edip                  Beyarmudu Belediyesi Başkanı
4- Ahmet Latif               Akdoğan Belediyesi Başkanı
5- Habil Tülücü             Paşaköy Belediyesi Başkanı
6- Salih Bayraktar         Serdarlı Belediyesi Başkanı
7- Nidai Güngördü        Girne Belediyesi Başkanı
8- Ahmet Benli              Gönyeli Belediyesi Başkanı
9- Osman Işısal              Değirmenlik Belediyesi Başkanı
10- Hulusi Manisoy       Alayköy Belediyesi Başkanı
11-Yüksel Çelebi           Dikmen Belediyesi Başkanı
12-Hasan Barbaros        Akıncılar Belediyesi Başkanı
13-İbrahim Uysal            Gazimağusa Belediyesi As Başkanı
14- Caner Elkıran           Yeni Erenköy Belediyesi Meclis Üyesi
15- Cemal Erdoğan         Esentepe Belediyesi Başkanı
16- Ahmet Hayri Orçan  Tatlısu Belediyesi Başkanı
17- Mehmet Adahan        Vadili Belediyesi Başkanı
18- Ali Öncü                     İnönü Belediyesi Başkanı
19- Hasan Öztaş               Geçitkale Belediyesi Başkanı
20- Mehmet Hulusioğlu   Çatalköy Belediyesi Başkanı

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